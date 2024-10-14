Сийярто: Венгрия продолжит продвигать инициативу «Друзья мира»

Международная платформа «Друзья мира», выступающая за урегулирование украинского конфликта, подверглась критике со стороны глав МИД стран Европейского союза (ЕС), однако Будапешт продолжит продвигать эту инициативу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова передает канал М1.

«Создание в ООН группы "Друзья мира" подверглось резкой критике на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза, но Венгрия продолжает решительно поддерживать эту инициативу», — заявил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, платформа в настоящее время находится «действительно на высоте», несмотря на то что некоторые политики «говорили о необходимости бороться против группы "Друзья мира"».

Сийярто также напомнил о декларации, принятой в рамках платформы. В ней подчеркивается, что при урегулировании международных конфликтов необходимо учитывать территориальную целостность, суверенитет и Устав ООН. По словам министра, эта декларация «устранит любую критику» в ЕС.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о намерении Китая, Бразилии и других стран создать платформу «Друзья мира», чтобы совместно способствовать разрешению ситуации на Украине.