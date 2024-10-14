Хозяек призвали класть туалетную бумагу в холодильник

«БелНовости»: рулон туалетной бумаги в холодильнике избавит от запаха

Рулон дешевой туалетной бумаги поможет избавиться от неприятного запаха в замкнутых пространствах в доме. Об этом хозяйкам рассказали эксперты «БелНовостей».

В первую очередь такой способ решит проблему запахов в холодильнике. Бумага впитает не только различные ароматы, но также конденсат. Заменять рулон на новый рекомендуется раз в неделю.

Бумага окажется полезной и в шкафу. При хранении предметов гардероба и других вещей также могут возникнуть неприятные запахи, которые надолго сохранятся на вещах. Эксперты советуют опрыскать рулон туалетной бумаги небольшим количеством духов и оставить в шкафу.

Ранее хозяйкам посоветовали использовать раствор из белого уксуса и соды в борьбе с запахом канализации в доме.