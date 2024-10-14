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16:46, 14 октября 2024Экономика

Мишустин рассказал о зависимости России от импорта

Мишустин: Россия преодолела зависимость от импортных продуктов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Зависимость России от поставок продукции из-за границы в значительной степени была преодолена. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, если раньше Россия импортировала большое количество продуктов питания, то сегодня по самым важным направлениям положение дел изменилось. Более того, РФ сама превратилась в крупного экспортера. Так, почти 40 процентов российского зерна уходит на импорт. На внешние рынки также продается (после обеспечения внутреннего спроса) 17 процентов растительного масла.

В начале апреля сообщалось, что 80 процентов граждан считают, что российские компании могли бы заменить импортную продукцию местными аналогами. Кроме того, 76 процентов убеждены, что РФ может перейти на самообеспечение мебелью и предметами интерьера.

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В свою очередь, правительство России собирается активно бороться с каналами, по которым в страну попадает дешевый серый импорт. Речь идет о так называемом «ложном транзите». Эта схема предполагает, что грузы, завозимые из-за рубежа, оформляются как транзитные (а значит, НДС для них нулевой), но потом реализуются на территории РФ. С помощью такой уловки малый и средний бизнес завозит в страну электронику, бытовую технику, алкоголь, табачную продукцию, одежду и аксессуары люксовых брендов.

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