Москалькова рассказала о насильно вывезенных ВСУ жителях Курской области

Москалькова: ВСУ насильно вывезли более тысяч человек из Курской области

В аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой поступили обращения о поиске больше одной тысячи жителей Курской области. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и Фактам».

Она напомнила, что принудительный вывоз мирных жителей является нарушением Женевской конвенции. Москалькова добавила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу письмо с просьбой сообщить число насильно вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) курян.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у российской стороны есть доказательства создания ВСУ концлагерей для россиян. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регионе удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести жителей.