Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 14 октября 2024Россия

Москалькова рассказала о насильно вывезенных ВСУ жителях Курской области

Москалькова: ВСУ насильно вывезли более тысяч человек из Курской области

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

В аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой поступили обращения о поиске больше одной тысячи жителей Курской области. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и Фактам».

Она напомнила, что принудительный вывоз мирных жителей является нарушением Женевской конвенции. Москалькова добавила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу письмо с просьбой сообщить число насильно вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) курян.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что у российской стороны есть доказательства создания ВСУ концлагерей для россиян. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регионе удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о ликвидации снимавшегося в рекламе майора ВСУ

      Завершился второй этап выкупа заблокированных российских активов

      Москалькова назвала число отказавшихся от эвакуации жителей Курской области

      Наряд известной актрисы для свидания обругали в сети фразой «эскорт на полный день»

      Желание помастурбировать закончилось для мужчины угрожающей жизни травмой

      Москалькова рассказала о насильно вывезенных ВСУ жителях Курской области

      В России выросла доля откладывающих деньги «на черный день»

      Украденную картину стоимостью 48 миллионов рублей вернули потомкам ее владельцев

      В казахстанский город ввели Нацгвардию после убийства подростка

      Российские морпехи обнаружили тайник ВСУ под Угледаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше