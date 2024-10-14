МВД РФ: киевский режим вербует наемников в террористических организациях

Украина вербует наемников в международных террористических организациях. Об этом заявили в МВД России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел (МВД) России Игоря Зубова.

На 12-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности Зубов сказал, что узурпировавший власть на Украине киевский нацистский режим не скрывает своих связей с международными террористическими организациями и открыто вербует в их ряды наемников. Он отметил, что киевский нацистский режим применяет в своей деятельности террористические методы. Замглавы МВД России подчеркнул, что не исключает в этой связи попадания оружия в руки террористических международных организаций, в том числе переносного зенитного ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев оценил ущерб от преступлений в России, совершенных в киберпространстве.