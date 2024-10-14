Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:17, 14 октября 2024Силовые структуры

МВД рассказало о связи Украины с международными террористическими организациями

МВД РФ: киевский режим вербует наемников в террористических организациях
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michal Dyjuk / AP

Украина вербует наемников в международных террористических организациях. Об этом заявили в МВД России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел (МВД) России Игоря Зубова.

На 12-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности Зубов сказал, что узурпировавший власть на Украине киевский нацистский режим не скрывает своих связей с международными террористическими организациями и открыто вербует в их ряды наемников. Он отметил, что киевский нацистский режим применяет в своей деятельности террористические методы. Замглавы МВД России подчеркнул, что не исключает в этой связи попадания оружия в руки террористических международных организаций, в том числе переносного зенитного ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев оценил ущерб от преступлений в России, совершенных в киберпространстве.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Гроза НАТО». Ударивший по судну с оружием ВСУ «Искандер» назвали одним из мощнейших в мире. На что он способен?

      Зеленский рассказал о миллионе поставленных на фронт беспилотников

      Глава российского региона обратился к гражданам на фоне опасности атаки БПЛА

      Россиянин расправился с женщиной ради ее сережек и попался спустя 20 лет

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      В Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов

      QR-коды на неровных поверхностях научились считывать

      Стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры

      Украина ответила на обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

      Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше