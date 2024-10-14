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15:33, 14 октября 2024Бывший СССР

Пашинян и Токаев провели телефонный разговор

Премьер Армении и президент Казахстана обсудили вопросы двусторонней повестки

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы региональной политики и отношений между странами в телефонном разговоре, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе Токаева, лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Собеседники особо отметили стартующий сегодня официальный визит президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна в Республику Казахстан», — добавили в пресс-релизе правительства Армении.

Ранее Пашинян, выступая на семинаре правящей партии «Гражданский договор», заявил, что Армении надо учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье. Он также добавил, что несколько западных партнеров не хотят, чтобы транспортные потоки шли через территорию Ирана из-за их напряженных отношений с Тегераном.

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      Валентин Карант
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