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18:02, 14 октября 2024Путешествия

Пенсионерка употребила на отдыхе наркотик и устроила дебош в отеле

Туристка из Шотландии употребила марихуану и устроила дебош в отеле Таиланда

Фото: Europa Press / Globallookpress.com

Туристка из Шотландии употребила наркотик во время отдыха на популярном курорте Таиланда Паттайя и устроила дебош в отеле. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что 12 октября персонал гостиницы в районе Чонбури сообщил в полицию, что одна из гостей начала вести себя агрессивно. По прибытии на место стражи правопорядка обнаружили 55-летнюю шотландку в тяжелом состоянии: она плакала и выглядела напуганной. В комнате повсюду были разбросаны вещи, марихуана и принадлежности для ее употребления, а также упаковки медицинских препаратов. Когда полицейские попытались успокоить туристку, она начала кричать без остановки.

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Мужчина, который сопровождал шотландку в поездке, признался полицейским, что они дружат более 15 лет и приехали на отдых в Паттайю по случаю выхода на пенсию. Накануне женщина употребила наркотик, после чего у нее случился приступ паранойи. Туристка решила, что кто-то хочет ей навредить, и заперлась в номере. Тогда ее спутник сообщил о произошедшем сотрудникам отеля.

Когда полицейские посадили женщину в машину, она пришла в ярость, оказывала сопротивление и показывала окружающим язык. В конце концов ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, ее деструктивное поведение было вызвано передозировкой каннабиса, что могло усугубить основное заболевание.

В августе турист из США прилетел на отдых в Москву и устроил дебош в дорогом отеле из-за отказа в заселении. Американец размахивал руками и нецензурно выражался как на русском, так и на английском языке.

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      Алина Черненко
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