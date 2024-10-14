По факту обрушения декораций во время съемок «Василия Теркина» возбудили дело

СК возбудил дело после обрушения декораций на съемках фильма с 23 пострадавшими

Число пострадавших на съемках фильма в Ленобласти превысило 20 человек

Начало событий в новости Число пострадавших на съемках фильма в Ленобласти превысило 20 человек

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения декораций на съемках фильма, в результате которого пострадали 23 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

Дело открыто по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Уточняется, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Съемки фильма «Василий Теркин» проходили в Толмачевском городском поселении. В ходе работы на площадке обрушился деревянный перрон, на котором находилась массовка.

Всех пострадавших доставили в районную больницу в Луге. По последним данным, их число достигло 23.

