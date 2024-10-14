По факту обрушения декораций во время съемок «Василия Теркина» возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения декораций на съемках фильма, в результате которого пострадали 23 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.
Дело открыто по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Уточняется, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Съемки фильма «Василий Теркин» проходили в Толмачевском городском поселении. В ходе работы на площадке обрушился деревянный перрон, на котором находилась массовка.
Всех пострадавших доставили в районную больницу в Луге. По последним данным, их число достигло 23.