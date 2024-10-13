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22:38, 13 октября 2024Россия

Число пострадавших на съемках фильма в Ленобласти превысило 20 человек

Число пострадавших при обрушении на съемках «Василия Теркина» выросло до 23

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области выросло до 23 человек. Об этом правительство региона сообщило в своем Telegram-канале.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — указано в сообщении. Отмечается, что не менее восьми пострадавших — дети.

Съемки фильма проходили в Толмачевском городском поселении. В ходе работы на площадке обрушился деревянный перрон, на котором находилась массовка. Пострадавших доставили в районную больницу в Луге.

Ранее в Верещагино Пермского края в одной из школ рухнул потолок. На фотографии, сделанной местным жителем, видно, что от потолка отвалился большой кусок штукатурки.

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      Артём Верейкин
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