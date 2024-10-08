В российском городе в школе рухнул потолок

В школе в Верещагино обрушился потолок

В Верещагино Пермского края в одной из школ рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Подслушано Верещагино» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о школе № 1, расположенной на улице Ленина, 15. Инцидент произошел в фойе образовательного учреждения 7 октября. На фотографии, сделанной местным жителем, видно, что от потолка отвалился большой кусок штукатурки. «Что ждать к концу года?» — возмущенно спросил автор поста, который предпочел остаться анонимным. В комментариях одна из жительниц Верещагино отметила, что штукатурка также обрушилась и в одном из кабинетов школы.

Представитель администрации Верещагинского городского округа заявил, что участок, где произошло обрушение, оперативно оградили и в данный момент рабочие занимаются укреплением и ремонтом потолка. Он добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в поселке в Мурманской области детский сад залило фекальными водами.