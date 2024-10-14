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13:48, 14 октября 2024Мир

Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

Депутат Чепа: президент Ассамблеи в Женеве союза оборвала протест Украины

Фото: Алексей Даничев / POOL / ТАСС

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза, заседание которого проходит в Женеве, Тулия Эксон, жестко прервала протест представителей Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я сейчас нахожусь на заседании Межпарламентской ассамблеи, где Украина попыталась что-то сказать и ее сразу же осадили, — поделился политик. — Украина пыталась протестовать против того, что Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург и проводила встречи. Президент жестко оборвала выступление украинской делегации по этому поводу».

Чепа также напомнил о похожем случае на заседании фонда Клинтона, где представителям Украины не дали возможности выступить.

«Также на заседании фонда Клинтона Украине даже не дали слово, хотя половина или больше мероприятия в прошлом году была посвящена именно украинской тематике», — рассказал депутат.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что в Киеве впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки для урегулирования конфликта.

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      Варвара Кошечкина
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