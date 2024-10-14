Россиян предупредили о резком подорожании отдыха на зимних пляжных курортах

Росстат: в сентябре отдых в ОАЭ подорожал более чем на 20 процентов

В сентябре отдых на пляжных курортах зимнего сезона — в ОАЭ и Египте — резко подорожал. Об этом предупредил Росстат.

Цены на туры в Эмираты выросли на 21,1 процента по сравнению с августом, а поездки в Египет стали дороже более чем на 18 процентов. Кроме того, выросла стоимость отдыха в Юго-Восточной (плюс 9,8 процента) и Средней Азии (плюс 2,1 процента). При этом Турция подорожала только на 1,5 процента.

Путевки на черноморские курорты России, напротив, подешевели на 10,3 процента. Стоимость размещения в домах отдыха и пансионатах снизилась на 7,1 процента, а проживания в гостиницах, мотелях и хостелах — от 1,3 до 3,4 процента. Отдых в санаториях стал дешевле на 1,9 процента, речные круизы по стране — на 1,3 процента.

Ранее россиянам раскрыли самый выгодный способ купить тур на море зимой. Сэкономить можно благодаря акциям раннего бронирования.