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21:03, 14 октября 2024Забота о себе

Россиянам указали на убивающие половое влечение продукты

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Питание может оказывать существенное влияние на сексуальное желание, заявила главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова. Она указала на несколько продуктов, убивающих половое влечение, в беседе с UfaTime.ru.

Прежде всего, по словам врача, негативно сказываются на либидо алкоголь и сахар. Эти продукты подавляют выработку тестостерона, из-за чего интерес к сексу пропадает. Также эндокринолог призвала минимизировать количество обработанных продуктов и полуфабрикатов в рационе. «Фастфуд и сильно обработанные продукты могут содержать много сахара и трансжиров, что негативно сказывается на здоровье и либидо», — объяснила она.

Насыртдинова посоветовала не злоупотреблять и соевыми продуктами, поскольку соевые бобы содержат фитоэстрогены — вещества, снижающие уровень тестостерона в крови.

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Еще одной вредной для либидо категорией продуктов эндокринолог назвала жирное мясо. В нем содержится большое количество насыщенных жиров, вредных для сердечно-сосудистой системы, а следовательно, и для полового влечения, рассказала врач.

Ранее Алия Насыртдинова раскрыла основные причины исчезновения интереса к сексу. Врач объяснила, что чаще всего либидо падает из-за гормонального дисбаланса, который может возникать у мужчин и женщин из-за возраста, диабета, гипотиреоза и сердечно-сосудистых заболеваний.

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      Наталья Обрядина
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