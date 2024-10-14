Россиянин получил шесть лет колонии за угрозу сжечь здание суда в Краснодаре

Мужчине с фамилией Шабанов дали 6 лет колонии за угрозу сжечь суд в Краснодаре

Житель Краснодара Евгений Шабанов, который в состоянии опьянения угрожал сжечь здание суда, получил шесть лет колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность жизни людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти») УК РФ.

Все произошло 26 сентября 2022 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался зайти в Прикубанский районный суд Краснодара, но был остановлен судебными приставами. Тогда мужчина, обидевшись на них, позвонил по номеру 112 и сообщил о готовящемся поджоге здания. Вскоре к суду прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали злоумышленника, оставившего ложное сообщение о поджоге.

Ранее в Барнауле мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за попытку пожога военкомата.