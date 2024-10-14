Российские спортсмены привезли медали из-за рубежа

Спортсмены из Иркутской области привезли десять медалей с чемпионата Азии

Спортсмены из Иркутской области Дмитрий Ловкий и Вадим Коньков привезли десять медалей из Узбекистана. Об этом пишет газета «Областная».

Чемпионат Азии по тхэквондо прошел с 4 по 10 октября в Ташкенте. В соревнованиях за рубежом приняли участие спортсмены сборных России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, а также Китая, Индии, Ирана, Северной Кореи и Монголии.

Россиянин Ловкий завоевал четыре золотые, серебряную и бронзовую медали. Спортсмену удалось одержать победу в личном спарринге среди мужчин до 64 килограммов и хъенги 15 упражнений. Кроме того, он выполнил норматив мастера спорта международного класса.

В то же время россиянин Коньков выиграл три золотые и бронзовые медали среди юниоров 12-14 лет. Помимо этого, он одержал победу в личном хъенги девять упражнений, хъенг-паре и командном хъенге, а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Башкирии Ангелина Эриванцева победила в мировом чемпионате по бодибилдингу.