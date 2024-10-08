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19:28, 8 октября 2024Моя страна

Российская спортсменка стала абсолютной чемпионкой в мировом чемпионате по бодибилдингу

Спортсменка из Башкирии Ангелина Эриванцева победила в мировом чемпионате

Фото: @andrew.berezin

Спортсменка из Башкирии Ангелина Эриванцева победила в мировом чемпионате по бодибилдингу. Об этом пишет издание Ufa1.

Россиянка стала абсолютной чемпионкой в категории «Фитнес-модель до 169 сантимеров». Помимо девушки, в мероприятии приняли участие еще два атлета из Башкирии — Назым Заитов и Эльмар Будагов, которые также заняли призовые места.

Известно, что турнир по бодибилдингу и фитнесу IFBB Mr&Ms World Championship — 2024 проходил в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Фуджейра с 3 по 5 октября.

В марте олимпийский чемпион восхитился одним регионом России. Лыжник Александр Легков рассказал, что его удивили пейзажи, лыжные трассы и разнообразие зимних спортивных направлений Сахалина.

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      Екатерина Ештокина
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