Российская спортсменка стала абсолютной чемпионкой в мировом чемпионате по бодибилдингу

Спортсменка из Башкирии Ангелина Эриванцева победила в мировом чемпионате

Спортсменка из Башкирии Ангелина Эриванцева победила в мировом чемпионате по бодибилдингу. Об этом пишет издание Ufa1.

Россиянка стала абсолютной чемпионкой в категории «Фитнес-модель до 169 сантимеров». Помимо девушки, в мероприятии приняли участие еще два атлета из Башкирии — Назым Заитов и Эльмар Будагов, которые также заняли призовые места.

Известно, что турнир по бодибилдингу и фитнесу IFBB Mr&Ms World Championship — 2024 проходил в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Фуджейра с 3 по 5 октября.

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