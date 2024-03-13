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18:07, 13 марта 2024Моя страна

Олимпийский чемпион восхитился одним регионом России

Олимпийский чемпион Александр Легков описал Сахалин фразой «выше всяких похвал»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский олимпийский чемпион Александр Легков восхитился Сахалином. Впечатлениями от российского региона он поделился в своем Telegram-канале.

Лыжник рассказал, что его удивили пейзажи региона, лыжные трассы и разнообразие зимних спортивных направлений. Он выразил уверенность по поводу того, что профессионалы лыжного и горнолыжного спорта будут покорены Сахалином.

«Сахалин, ты выше всяких похвал. Летите, смотрите, исследуйте остров! Вы получите большое удовольствие», — описал регион чемпион.

В 2023 году несколько локаций Сахалина вошли в рейтинг самых романтичных мест России. Среди них оказались маяк Анива, мысы Птичий и Великан, озеро Буссе с дегустацией устриц, вулкан Баранский и бухта Касатка с купанием в термальных источниках, а также лавовое поле Янкито.

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      Марк Успенский
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