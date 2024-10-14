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07:27, 14 октября 2024Мир

Трамп предложил использовать армию США в день выборов

Трамп предложил использовать армию США против беспорядков в день выборов

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальная гвардия США и американская армия могут быть использованы для борьбы с потенциальными беспорядками в день выборов президента США. С соответствующим предложением в интервью телеканалу Fox News выступил кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно — военные», — сказал политик.

Он подчеркнул, что потенциальные проблемы в день выборов исходят не от мигрантов, а в первую очередь от «внутреннего врага», не объяснив, кого он имеет ввиду под этим выражением.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что на данный момент у Трампа имеется небольшое преимущество перед вице-президентом Камалой Харрис. «Если бы выборы прошли завтра, у Трампа было бы чуть больше шансов на победу, чем у Харрис», — сказал эксперт.

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      Артём Верейкин
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