В Минобороны Украины назвали число покинувших страну военных

Минобороны Украины: с февраля 2022-го 46 военных покинули страну и не вернулись

С февраля 2022 года 46 украинских военных покинули страну и впоследствии не вернулись. Такое число назвали в Министерстве обороны республики, сообщает «Страна.ua».

Как пишет издание, на соответствующий запрос журналистов в украинском оборонном ведомстве заявили, что с начала проведения Россией специальной военной операции Украину якобы с целью отдыха покинули 46 военных и впоследствии не вернулись. Их считают самовольно оставившими воинские части.

Ранее служащий в рядах украинской армии журналист Владимир Бойко заявил, что в Вооруженных силах страны резко усилилось дезертирство. По его словам, украинские солдаты стали чаще дезертировать после ослабления Верховной Радой ответственности за самовольное оставление части.