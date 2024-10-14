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05:54, 14 октября 2024Мир

В России призвали «остановить и наказать» Европу до третьей мировой войны

Караганов: Европа «гонит» третью мировую войну, ее нужно остановить и наказать

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Европу необходимо остановить, поскольку она «гонит» третью мировую войну. Об этом агентству РИА Новости заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

По его словам, в XX веке «грешная перед человечеством и богом» Европа развязала две мировые войны. Сейчас, отметил эксперт, она планирует развязать третью.

«Мы должны их остановить и наказать. Чтобы никогда больше исчадие ада, которым является Европа для всего мира, чтобы никогда оттуда не исходила никакая угроза», — сказал Караганов. Он также призвал прописать в ядерной доктрине России возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по РФ, чтобы западные страны «отползли».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил об угрозе третьей мировой войны. По его словам, к этому может привести принятие Украины в НАТО, после чего альянс станет прямым участником конфликта.

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      Артём Верейкин
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