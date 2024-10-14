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11:44, 14 октября 2024Наука и техника

В России сравнили украинские истребители с Су-30СМ и Су-35С

«Известия»: украинские истребители более старые или сопоставимы с российскими

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Истребители, которые получила или получит Украина от западных стран, более старые или сопоставимы с российскими Су-30СМ и Су-35С. Соответствующие самолеты сравнили в публикации газеты «Известия».

Издание напомнило, Украина уже получила истребители F-16. Не исключено, что в будущем Киев получит самолеты Mirage 2000, JAS 39 Gripen и Typhoon. «Все указанные самолеты более старые или сопоставимые с нашими Су-30СМ и Су-35С. С той лишь оговоркой, что возможности наших Су в воздушном бою с большой вероятностью превосходят эти западные машины», — утверждается в публикации.

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Там отмечается, что российские истребители отличаются обеспечивающей преимущество в ближнем бою сверхманевренностью, а на дальних подступах могут применить ракеты Р-37М, у которых «на данный момент на Западе аналогов нет».

Ранее обозреватель западного издания The Telegraph Дэвид Акс заметил, что в России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей пятого поколения Су-57, треть из которых являются испытательными.

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      Иван Потапов
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