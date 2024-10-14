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09:30, 14 октября 2024Наука и техника

В России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro

ВС России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro, захваченный в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир роты Владимир.

Восстановлением машины занималась ремонтная рота группировки войск «Центр». «Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в боевые подразделения для выполнения боевых задач», — сказал командир.

По его словам, бронетранспортер подорвался на мине, в результате чего у него была уничтожена вся резина, перебиты масляные трубки, выведены из строя гидравлические и воздушные системы, а также электропроводка.

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Военный подчеркнул, что для восстановления машины использовались российские запасные части.

В сентябре источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что разведчики-штурмовики ВС России в одном из населенных пунктов на торецком направлении с помощью минных заграждений подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro.

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      Иван Потапов
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