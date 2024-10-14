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18:02, 14 октября 2024Россия

В Совфеде ответили на слова польского генерала о нападении на Петербург

Сенатор Джабаров: в случае нападения на Петербург ответ потрясет агрессора

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

При нападении на Санкт-Петербург ответ потрясет агрессора. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

Так он ответил на слова польского генерала Раймунда Анджейчака о нападении на Петербург.

«При нанесении малейшего удара по Санкт-Петербургу или по другим городам России будет ответный удар, который потрясет агрессора», — сказал сенатор.

Он также вспомнил слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о разделах Польши, добавив, что нового раздела страна может и не пережить.

Ранее Анджейчак отметил, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, которые будут использованы в случае возможной войны против России. По словам генерала, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ.

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      Никита Абрамов
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