В Совфеде ответили на слова польского генерала о нападении на Петербург

Сенатор Джабаров: в случае нападения на Петербург ответ потрясет агрессора

При нападении на Санкт-Петербург ответ потрясет агрессора. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

Так он ответил на слова польского генерала Раймунда Анджейчака о нападении на Петербург.

«При нанесении малейшего удара по Санкт-Петербургу или по другим городам России будет ответный удар, который потрясет агрессора», — сказал сенатор.

Он также вспомнил слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о разделах Польши, добавив, что нового раздела страна может и не пережить.

Ранее Анджейчак отметил, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, которые будут использованы в случае возможной войны против России. По словам генерала, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует незамедлительный ответ.