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08:16, 14 октября 2024Мир

В Венгрии оценили изменение ядерной доктрины России

Сийярто о ядерной доктрине России: по окончании конфликта рисков не будет

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил изменение ядерной доктрины России. В интервью РИА Новости он заявил, что изложенных в документе рисков не будет в случае окончания конфликта на Украине.

Глава МИД добавил, что подобного рода события в основном являются аргументами в пользу позиции Будапешта о необходимости мирного урегулирования конфликта, так как если он завершится, то «такого рода риски могут быть устранены».

Сийярто подчеркнул, что международному сообществу следует уделять больше внимания поиску дипломатического разрешения кризиса, потому как он «точно не имеет решения на поле боя».

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс спровоцирует прямой конфликт между блоком и Россией. Он отметил, что прямая конфронтация, в свою очередь, приведет к третьей мировой войне.

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      Маргарита Пименова
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