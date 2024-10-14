Сийярто: членство Украины в НАТО будет означать конфликт альянса с РФ

Вступление Украины в НАТО спровоцирует прямой конфликт между альянсом и Россией. О последствиях такого шага предупредил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что прямая конфронтация, в свою очередь, приведет к третьей мировой войне. Сийярто подчеркнул, что Венгрия хочет избежать такого развития событий, поэтому вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит в повестке дня.

Он также добавил, что многие его коллеги из стран-членов альянса признают, что присоединение республики невозможно. При этом, по словам собеседника агентства, при общении с украинскими представителями они об этом умалчивают.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина в конечном счете будет частью НАТО, но пока сложно сказать, когда именно это произойдет.