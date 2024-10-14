Французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 миллионов евро в ходе расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила газета Le Monde.
Экономика
Во Франции арестовали недвижимость и авто двух российских бизнесменов
Le Monde: во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на 70 млн евро
Французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 миллионов евро в ходе расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила газета Le Monde.