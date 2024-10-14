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20:15, 14 октября 2024Экономика

Во Франции арестовали недвижимость и авто двух российских бизнесменов

Le Monde: во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на 70 млн евро

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 миллионов евро в ходе расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила газета Le Monde.

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