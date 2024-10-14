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02:03, 14 октября 2024Мир

Загадочный рой дронов заметили над крупнейшей военно-морской базой США

WSJ: над военно-морской базой Норфолк в США заметили группу беспилотников

Фото: Ma Ti / Unsplash

Группу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. О загадочном рое дронов, которые на протяжении 17 дней появлялись над скоплением военных объектов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как уточняет WSJ, в Лэнгли находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а Норфолк — крупнейшая военно-морская база в мире, рядом с которой расположена база элитного отряда «морских котиков» Team Six.

Инциденты происходили в 2023 году. Утверждается, что дроны появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца. По словам очевидцев, длина беспилотников достигала 6 метров, скорость полета — 160 километров в час, а звук от них сравнили с «парадом газонокосилок». Некоторые из аппаратов светились. Сотрудники полиции пытались преследовать беспилотники, но упустили их.

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Собеседники газеты заявили, что не могут определить принадлежность БПЛА. По мнению некоторых из них, дроны могли принадлежать Китаю или России, которые решили проверить реакцию военных США. При этом чиновники исключили версию об энтузиастах, учитывая сложность операции и то, что аппараты не использовали обычный диапазон частот для серийных коммерческих беспилотников.

Однако в январе 2024 года в деле появился подозреваемый: 26-летний студент Университета Миннесоты, китайский гражданин Фэнъюнь Ши. Сотрудники ФБР нашли на его БПЛА снимки военных судов. Мужчину задержали во время попытки сесть на рейс в КНР без обратного билета. По словам Ши, он запускал беспилотники ради развлечения.

Гражданина Китая обвинили в незаконной съемке секретных военно-морских объектов, что стало первым случаем, когда использование дрона попало под закон о шпионаже. Ши признал себя виновным и был приговорен к шести месяцам лишения свободы. «Если бы он был иностранным агентом, он был бы худшим шпионом из когда-либо известных», — высказался его адвокат Шаомин Чэн.

Ранее автор портала The War Zone сообщил, что обломки новейшего российского дрона С-70 «Охотник» в случае, если они попадут к разведке стран Запада, могу стать для них важной и ценной находкой.

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      Маргарита Пименова
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