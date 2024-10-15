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14:59, 15 октября 2024Культура

Адвокаты P.DIddy впервые ответили на обвинения в изнасилованиях в адрес рэпера

Адвокаты P.Diddy ответили на обвинения, заявив, что рэпер никого не насиловал
P.DIddy

P.DIddy. Фото: Ian West / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Адвокаты рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) впервые прокомментировали обвинения, выдвинутые в адрес их подзащитного. Слова юристов передает портал Deadline.

В первом официальном заявлении по поводу сексуальных преступлений, в которых обвиняют P.Diddy, адвокаты рэпера заявили о том, что он никого не насиловал.

«Шон Комбс никогда ни с кем не совершал насильственных действий сексуального характера. Ни со взрослыми, ни с детьми, ни с мужчинами, ни с женщинами», — заявили представители подсудимого.

На данный момент в адрес Комбса выдвинули обвинения больше 120 человек. Ему грозит пожизненный срок заключения по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми.

Ранее стало известно, когда пройдет суд над P.Diddy.

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      Андрей Шеньшаков
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