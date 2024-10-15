Автора сериала Mr. Freeman объявили в международный розыск

Автора сериала Mr. Freeman Мунтяна объявили в международный розыск

Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), осужденного в России по делу о фейках, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, такое решение было принято, так как мультипликатор скрылся от российских правоохранителей за рубежом.

6 сентября стало известно, что Хорошевский суд Москвы заочно приговорил Мунтяна к восьми годам лишения свободы. По версии следствия, он распространил в своем канале недостоверную информацию о действиях Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала трансляция им в Telegram-канале фейковые данные о событиях в Буче.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 8 годам колонии.