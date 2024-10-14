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12:30, 14 октября 2024Силовые структуры

Украинскую телеведущую заочно приговорили в России к 8 годам колонии

В Москве суд заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову к 8 годам колонии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил 40-летнюю украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к восьми годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Украинку признали виновной по пункту «а» части 2 статьи 282 («Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети «Интернет», с угрозой применения насилия») УК РФ. Ее также лишил права администрировать сайты на три года.

В августе 2022 года Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Соколовой после ее выступления в эфире с русофобскими высказываниями. МВД России объявило ее в розыск.

Ранее сообщалось, что в Курске заочно арестовали американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение государственной границы.

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      Илона Палей
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