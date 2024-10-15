Coldplay впервые за 10 лет возглавила чарты

Группа Coldplay впервые за 10 лет возглавила чарт Billboard с новым альбомом

Музыкальная группа Coldplay вернулась на вершины хит-парадов и чартов, выпустив новый альбом Moon Music. Об этом стало известно из обновленных рейтингов Billboard.

Первый за три года альбом коллектива оказался на первом месте в списках Billboard 200 с тиражом 120 тысяч проданных копий. Также новый релиз Coldplay расположился на первом месте в британском чарте Top 40. В последний раз такого успеха музыканты достигали в 2014 году, когда вышел их альбом Ghost Stories.

В июне группа выпустила первый сингл feelslikeimfallinginlove и клип на него.

Ранее сообщалось о разрыве помолвки актрисы Дакоты Джонсон и солиста Coldplay.