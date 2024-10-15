Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:08, 15 октября 2024Культура

Coldplay впервые за 10 лет возглавила чарты

Группа Coldplay впервые за 10 лет возглавила чарт Billboard с новым альбомом

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Музыкальная группа Coldplay вернулась на вершины хит-парадов и чартов, выпустив новый альбом Moon Music. Об этом стало известно из обновленных рейтингов Billboard.

Первый за три года альбом коллектива оказался на первом месте в списках Billboard 200 с тиражом 120 тысяч проданных копий. Также новый релиз Coldplay расположился на первом месте в британском чарте Top 40. В последний раз такого успеха музыканты достигали в 2014 году, когда вышел их альбом Ghost Stories.

В июне группа выпустила первый сингл feelslikeimfallinginlove и клип на него.

Ранее сообщалось о разрыве помолвки актрисы Дакоты Джонсон и солиста Coldplay.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

      Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

      Следователи задержали россиянку за расправу над братом

      Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

      Столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото блогерша раскрыла подробности взлома аккаунта

      Стало известно о поджоге школы в российском городе

      США пригрозили прекратить поставки оружия в Израиль

      В США описали сценарий для ВСУ в Донбассе

      В Китае оценили взгляды Путина на использование ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше