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17:03, 16 августа 2024Культура

Дакота Джонсон разорвала помолвку с солистом Coldplay

Актриса Дакота Джонсон и солист группы Coldplay Крис Мартин отменили свадьбу

Фото: Carlos Tischler / Eyepix / Alto Pre / Globallookpress.com

Актриса Дакота Джонсон и солист группы Coldplay Крис Мартин отменили свадьбу и расстались. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, пара рассталась после шести лет отношений и помолвки. Сообщается, что 34-летняя актриса и 47-летний музыкант стали отдаляться и проводить все меньше времени вместе. Недавно папарацци сняли Дакоту на пляже без обручального кольца, что породило слухи о разрыве помолвки.

Джонсон и Мартин уже расставались в 2019 году, однако вскоре звездную пару снова заметили вместе.

В 2021 году стало известно, что они приобрели поместье в американском городе Малибу.

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      Андрей Шеньшаков
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