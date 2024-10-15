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22:24, 15 октября 2024Мир

Джонсон раскрыл причины холодного приема Путина в Британии в 2003 году

Джонсон: в 2003 году Лондону не было дела до желания Путина наладить отношения

Фото: Boris Johnson / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Британию в 2003 году хоть и был обставлен как торжество, но на самом деле Лондону было не интересно желание лидера РФ наладить здоровые отношения со странами Запада. Об этом говорится в мемуарах бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, его книга Unleashed есть в распоряжении «Ленты.ру».

Политик вспомнил, как оказался на торжественном ужине в честь приезда Путина. По его словам, российский лидер пришел «в необычном вечернем костюме, с галстуком-бабочкой цвета слоновой кости, который не подходил к его рубашке и казался слишком большим для его головы». Джонсон отметил, что все присутствующие на ужине «дружно выражали свое согласие с его словами» и даже «выпили за него пять разных сортов водки», отношение лондонской публики к нему можно было выразить как «покровительствующее», но не равное.

«Хорошо, что ты не коммунист, еще и обеспечил приток нефти и газа. Да, с крахом СССР вышло не очень. Но, Влад, старина, мы подумали и решили — нам действительно все равно и нет дела до того, что ты говоришь и думаешь [о реальной политике] (...) Таков был посыл от британских финансистов, промышленников и политиков [по случаю визита Путина]», — признался бывший премьер.

Ранее стало известно, что Джонсон пытался заверить Путина в невступлении Украины в НАТО «в ближайшем будущем». По его словам, в ответ на реплики о недопустимости размещения российских военных на границе с Украиной Путин ответил, что Москва имеет на это законное право из-за опасений, что Украина может присоединиться к западному военному блоку.

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      Виктория Кондратьева
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