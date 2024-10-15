Готовность Европы к зиме решили оценить на встрече в Люксембурге

Bloomberg: страны ЕС пытаются найти замену российскому газу и не могут

Во вторник, 15 октября, министры энергетики европейских государств встречаются в Люксембурге, чтобы обсудить проблему импорта российского газа в условиях продолжающегося уже третью зиму конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Чиновники решили выяснить, насколько регион готов к зиме, особенно в условиях, когда 31 декабря истекает ключевое соглашение о транзите российского газа через Украину. В такой ситуации Евросоюз ради поддержания энергетической безопасности был вынужден искать новые поставки газа, что обернулось ростом цен на энергоносители.

Тем не менее европейцы намерены продолжить идти путем отказа от российского ископаемого топлива, сокращая потребление газа и наращивая возобновляемые мощности. При этом польский заместитель министра по вопросам климата Кшиштоф Болеста заявил о «некоторых странах», которые не могут здраво рассуждать из-за внутренних проблем и поэтому не могут быстро прекратить закупать российский газ.

Издание подчеркивает, что Брюссель по-прежнему пытается найти альтернативные варианты, но обсуждения носят закрытый характер и соответствующее решение, скорее всего, будет принято в последнюю минуту. Один из обсуждаемых вариантов — заменить Россию Азербайджаном в качестве поставщика. Однако этот сценарий выглядит спорным, так как Азербайджан располагает ограниченными возможностями для экспорта газа. Между тем Европа нуждается в 10-11 миллиардах кубических метров этого энергоносителя. Более низкие уровни означали бы необходимость закачки дополнительного газа, что сделало бы операцию нерентабельной.

В свою очередь, Европейская комиссия, которая помогала заключать соглашения между двумя странами в последние десятилетия, на этот раз не содействует никаким переговорам. Она неоднократно заявляла, что Европа может выдержать прекращение транзита российского газа через Украину, не подвергая риску безопасность поставок. Газовые хранилища ЕС пока заполнены. Однако для таких стран, как Словакия и Австрия, поиск новых импортеров может означать более высокие цены, что не нравится местным политикам.

Между тем пока природный газ в Европе резко подешевел. Это случилось после того, как Израиль заверил, что не станет бить по нефтяным и ядерным объектам Ирана. Как следствие, нефть марки Brent, к которой привязаны некоторые газовые контракты, подешевела на 4,1 процента.