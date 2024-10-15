Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:45, 15 октября 2024Путешествия

Иран прекратил перелеты в Европу после новых санкций

Иран прекратил все перелеты в Европу после новых санкций ЕС против Iran Air

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Иран прекратил все перелеты в Европу после новых санкций Евросоюза (ЕС) против государственной авиакомпании Iran Air. Об этом пишет Euronews.

По данным издания, спустя несколько часов после объявления новых ограничений иранский перевозчик отправил пассажирам сообщения об отмене всех рейсов в Европу. Уточняется, что это связано с решением Брюсселя.

В источнике также говорится, что в понедельник, 14 октября, ЕС добавил три иранские авиакомпании — Iran Air, Mahan и Saha — в новый санкционный список.

Ранее стало известно, что ЕС введет новые санкции против Ирана из-за якобы «поставок баллистических ракет» России. Соответствующее решение было принято в результате совещания глав МИД стран сообщества в Люксембурге.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше