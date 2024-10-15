Иран прекратил перелеты в Европу после новых санкций

Иран прекратил все перелеты в Европу после новых санкций ЕС против Iran Air

Иран прекратил все перелеты в Европу после новых санкций Евросоюза (ЕС) против государственной авиакомпании Iran Air. Об этом пишет Euronews.

По данным издания, спустя несколько часов после объявления новых ограничений иранский перевозчик отправил пассажирам сообщения об отмене всех рейсов в Европу. Уточняется, что это связано с решением Брюсселя.

В источнике также говорится, что в понедельник, 14 октября, ЕС добавил три иранские авиакомпании — Iran Air, Mahan и Saha — в новый санкционный список.

Ранее стало известно, что ЕС введет новые санкции против Ирана из-за якобы «поставок баллистических ракет» России. Соответствующее решение было принято в результате совещания глав МИД стран сообщества в Люксембурге.