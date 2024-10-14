ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет в Россию

ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок баллистических ракет России

Европейский союз (ЕС) введет новые санкции против Ирана из-за якобы «поставок баллистических ракет» России. Об этом сообщает агентство DPA.

В частности, по данным источников соответствующее решение было принято в результате совещания глав МИД стран сообщества в Люксембурге. Предполагается, что ограничения коснутся предприятий и компаний, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу (ВПК).

Ранее стало известно, что страны Евросоюза планируют принять решение о новом пакете санкций против России. По данным Politico, в рамках нового пакета антироссийских санкций предусматривается борьба с обходом предыдущих санкционных мер. При этом изначально предполагалось, что новые ограничения будут наложены и на иранскую сторону.