Мать Елены Чесаковой, которая вышла с российским флагом к снятому монументу Екатерине II в Одессе, опровергла слухи о ее смерти.
По ее словам, Елена не скончалась в СИЗО, как утверждалось в ряде Telegram-каналов, она жива и сейчас находится под домашним арестом. При этом женщина ответила, что свое мнение не меняет и продолжит поддерживать Россию.
Также Чесакова, как уточнила ее мать, отметила, что на Украине многие думают так же, как и она, но боятся открыто выражать свою позицию.
Женщина пыталась вывесить флаг РФ на Европейской площади Одессы
8 октября женщина попыталась вывесить российский флаг на Европейской площади Одессы, где ранее стоял памятник Екатерине II.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвинили по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Согласно заявлению полиции, силовики изъяли российский флаг и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.
Отмечалось, что задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Позже появилась информация, что в Одессе разместили патруль на площади после акции с флагом России.
Жительница Одессы в ходе допроса заявила, что поддерживает Москву. Кроме того, одесситка подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина.
Бывший депутат Рады ранее заявил, что женщину убили в СИЗО
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что женщину, вывесившую флаг России у памятника в Одессе, убили в СИЗО. По его словам, при этом официальной причиной смерти назвали сердечный приступ.
Эту молодую женщину с видео по неподтвежденной информации убили в одесском СИЗО. Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили
По словам депутата, гражданка заявила в участке правоохранителям, что не простит сторонникам Евромайдана поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Чесакову с Зоей Космодемьянской. Она призвала помнить ее имя.
Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами
По ее словам, Чесакова не выжила в украинском СИЗО. Она напомнила, что женщине было всего 43 года.