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04:17, 15 октября 2024Бывший СССР

Мать вышедшей с флагом России в Одессе женщины опровергла слухи о ее смерти. Она находится под домашним арестом

Мать вышедшей с флагом России в Одессе женщины опровергла слухи о ее смерти

Фото: Egor Filin / Unsplash

Мать Елены Чесаковой, которая вышла с российским флагом к снятому монументу Екатерине II в Одессе, опровергла слухи о ее смерти.

По ее словам, Елена не скончалась в СИЗО, как утверждалось в ряде Telegram-каналов, она жива и сейчас находится под домашним арестом. При этом женщина ответила, что свое мнение не меняет и продолжит поддерживать Россию.

Также Чесакова, как уточнила ее мать, отметила, что на Украине многие думают так же, как и она, но боятся открыто выражать свою позицию.

Женщина пыталась вывесить флаг РФ на Европейской площади Одессы

8 октября женщина попыталась вывесить российский флаг на Европейской площади Одессы, где ранее стоял памятник Екатерине II.

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В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвинили по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). Задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Согласно заявлению полиции, силовики изъяли российский флаг и добавили к материалам дела как вещественное доказательство.

Отмечалось, что задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Позже появилась информация, что в Одессе разместили патруль на площади после акции с флагом России.

Жительница Одессы в ходе допроса заявила, что поддерживает Москву. Кроме того, одесситка подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина.

Бывший депутат Рады ранее заявил, что женщину убили в СИЗО

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что женщину, вывесившую флаг России у памятника в Одессе, убили в СИЗО. По его словам, при этом официальной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Эту молодую женщину с видео по неподтвежденной информации убили в одесском СИЗО. Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили

Олег ЦаревБывший депутат Верховной Рады

По словам депутата, гражданка заявила в участке правоохранителям, что не простит сторонникам Евромайдана поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Чесакову с Зоей Космодемьянской. Она призвала помнить ее имя.

Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами

Маргарита СимоньянГлавный редактор RT

По ее словам, Чесакова не выжила в украинском СИЗО. Она напомнила, что женщине было всего 43 года.

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      Марина Совина
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