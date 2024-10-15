Муж и жена обманули сотни пенсионеров на 400 миллионов рублей с помощью «машины времени»

В Индии пара обманула сотни человек на 350 млн рупий с помощью «машины времени»

В Индии разыскивают супругов из штата Уттар-Прадеш, которые обманули сотни пенсионеров на 350 миллионов рупий (более 400 миллионов рублей), обещая им вернуть молодость при помощи «израильской машины времени». Об этом сообщает NDTV.

Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми владели медицинским центром Revival World в городе Канпур. Они утверждали, что способны превратить 60-летнего человека в 25-летнего при помощи «машины времени», которую якобы купили в Израиле.

Муж и жена объясняли клиентам, что те стареют из-за загрязненного воздуха, а с помощью «кислородной терапии», которую проводит чудо-машина, можно вернуть молодость за несколько месяцев. Они просили шесть тысяч рупий (6,9 тысячи рублей) за 10 сеансов или 90 тысяч рупий (103 тысячи рублей) за комплексное омоложение в течение трех лет.

В полицию обратилась женщина по имени Рену Сингх, которая потратила на услуги Дубеев более одного миллиона рупий и не получила никакого результата. Она заявила полиции, что мошенники обманули сотни человек на сумму 350 миллионов рупий.

В данным момент полиция пытается найти обманщиков. Предполагается, что после начала следствия они сбежали из страны.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша арестовали мужчину, у которого было пять незаконных жен. Кроме того, он сделал предложение еще 49 женщинам.