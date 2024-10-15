Россиянин неожиданно выловил редчайшую «рыбу-вампира»

Новосибирский рыбак неожиданно поймал в Оби краснокнижную миногу

Россиянин неожиданно выловил в Оби редчайшую «рыбу-вампира». Фотографиями удивительного улова он поделился в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».

На снимках видно, что это необычная длинная и тонкая рыба, больше похожая на змею или червя, с продолговатым плавником, переходящим в хвост. Подписчики сообщества сошлись во мнении, что это минога, или семидырка — так ее называют из-за семи небольших отверстий, расположенных по бокам тела.

В беседе с KP.RU ихтиолог Елена Ядренкина указала, что это речная минога, которая обычно живет в заиленных участках водоемов. Также специалист заявила, что по большей части это даже не рыба, а отдельный живой организм.

В то же время некоторые специалисты считают ее видом бесчелюстных рыб-паразитов. Миног часто называют «рыбами-вампирами» из-за рта, полного острых резцов, и свойства присасываться к своей добыче, прогрызать часть кожи и выпивать кровь. Минога не несет угрозу для человека: она питается лишь планктоном, червями, мелкими рыбешками и ракообразными. Морские миноги — самые большие представители класса — иногда доходят в длине до 120 сантиметров.