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09:03, 15 октября 2024Путешествия

Российская блогерша раскрыла стоимость продуктов в одной из самых дорогих стран Европы

Фото: Roland Marske / imagebroker.com / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша описала стоимость продуктов в одной из самых дорогих стран Европы фразой «не ожидала увидеть такие цифры». Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В материале автора публикации речь идет об Исландии, которая занимает второе место после Швейцарии в списке самых дорогих стран. Так, стейк из свинины там можно приобрести за 2,3 тысячи исландских крон (1,7 тысячи рублей) за килограмм. Самая дорогая говяжья вырезка стоит 4,5 тысячи крон за килограмм, что составляет примерно 3,2 тысячи рублей.

Рыба в этой стране стоит дешевле, чем в России, отметила блогерша. К примеру, за килограмм филе лосося исландцы отдают от 3,9 тысячи крон (2,8-2,9 тысячи рублей), а в РФ свежее филе атлантического лосося стоит от 3 тысяч рублей.

Яйца в Исландии стоят почти 1 тысячу крон за килограмм (700-800 рублей). А мытый картофель обойдется в 360 крон за килограмм (260 рублей).

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что от некоторых особенностей жизни в Европе ей «становится не по себе». В частности, она обратила внимание на грязь и мусор на улицах городов.

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      Марк Успенский
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