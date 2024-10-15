Возможности электрофуры Tesla оценили

Electrek: электрические грузовики Tesla Semi позволят сэкономить на перевозке

Корпорация DHL оценила возможности электрической фуры Tesla Semi. На это обратило внимание издание Electrek.

По словам журналистов медиа, электрофура Semi была представлена еще в 2017 году, но по факту грузовик начали использовать в бизнесе только последний год. Представители корпорации по экспресс-доставке грузов DHL рассказали, что закупили несколько машин еще семь лет назад и подробно протестировали их.

В DHL отметили, что интегрировали электрические автомобили в цепочку грузоперевозок на расстоянии около 5000 километров. Выяснилось, что при полной загрузке в 34 тонны электрофура действительно способна проехать 625 километров на одном заряде. Также Semi позволяет компании экономить на перевозке грузов.

Выяснилось, что средняя эффективность грузовика составила 1,72 киловатт-часа на милю. Ранее в Tesla предсказывали, что эффективность Semi не должна выйти за пределы этих показателей. Специалисты объяснили, что при эффективности 1,72 киловатт-часа на милю автомобиль тратит порядка 15 центов, или около 15 рублей. В DHL рассказали, что это открывает возможность для сокращения расходов.

В компании заявили, что электрические грузовики пока что используются только в США. Но в будущем их планируют запустить в Европе.

В августе стало известно, что ДТП с участием фуры Tesla Semi в Северной Калифорнии (США) практически на сутки парализовало дорожное движение из-за пожара высокого уровня сложности. Пожар не удалось потушить, поэтому пришлось дождаться, пока фура полностью прогорит.