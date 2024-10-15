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19:04, 15 октября 2024Наука и техника

Возможности электрофуры Tesla оценили

Electrek: электрические грузовики Tesla Semi позволят сэкономить на перевозке

Фото: Alexis Georgeson / Tesla Motors / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Корпорация DHL оценила возможности электрической фуры Tesla Semi. На это обратило внимание издание Electrek.

По словам журналистов медиа, электрофура Semi была представлена еще в 2017 году, но по факту грузовик начали использовать в бизнесе только последний год. Представители корпорации по экспресс-доставке грузов DHL рассказали, что закупили несколько машин еще семь лет назад и подробно протестировали их.

В DHL отметили, что интегрировали электрические автомобили в цепочку грузоперевозок на расстоянии около 5000 километров. Выяснилось, что при полной загрузке в 34 тонны электрофура действительно способна проехать 625 километров на одном заряде. Также Semi позволяет компании экономить на перевозке грузов.

Выяснилось, что средняя эффективность грузовика составила 1,72 киловатт-часа на милю. Ранее в Tesla предсказывали, что эффективность Semi не должна выйти за пределы этих показателей. Специалисты объяснили, что при эффективности 1,72 киловатт-часа на милю автомобиль тратит порядка 15 центов, или около 15 рублей. В DHL рассказали, что это открывает возможность для сокращения расходов.

В компании заявили, что электрические грузовики пока что используются только в США. Но в будущем их планируют запустить в Европе.

В августе стало известно, что ДТП с участием фуры Tesla Semi в Северной Калифорнии (США) практически на сутки парализовало дорожное движение из-за пожара высокого уровня сложности. Пожар не удалось потушить, поэтому пришлось дождаться, пока фура полностью прогорит.

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      Андрей Ставицкий
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