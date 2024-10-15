В серьгах Кейт Миддлтон на встрече со спасателями разглядели тайный смысл

Журналисты разглядели тайный смысл украшений принцессы Уэльской Кэтрин на встрече со спасателями. Соответствующий материал опубликован на сайте издания Page Six.

Кейт Миддлтон заметили в британском городе Саутпорте, где произошло нападение на танцевальную студию. На встрече со спасателями супруга принца Уильяма появилась в бордовом платье-рубашке и коричневом пальто из коллекции люксового бренда Alexander McQueen. Кроме того, она примерила остроносые туфли Gianvito Rossi и взяла с собой клатч Emmy London Natasha.

Также репортеры обратили внимание на серьги в виде папоротника от Catherine Zoraidа, стоимость которых составляет 220 долларов (21 тысячу рублей). По словам представителей бренда, данное растение — это символ выносливости, стойкости и новых начинаний. Они уточнили, что выполненные из серебра с 18-каратным позолотой украшения являются неотъемлемой частью гардероба знаменитости.

В августе сообщалось, что Кейт Миддлтон записала видео вместе с супругом принцем Уильямом и привлекла внимание фанатов одной деталью в образе.