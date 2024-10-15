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19:18, 15 октября 2024Ценности

В серьгах Кейт Миддлтон на встрече со спасателями разглядели тайный смысл

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

Журналисты разглядели тайный смысл украшений принцессы Уэльской Кэтрин на встрече со спасателями. Соответствующий материал опубликован на сайте издания Page Six.

Кейт Миддлтон заметили в британском городе Саутпорте, где произошло нападение на танцевальную студию. На встрече со спасателями супруга принца Уильяма появилась в бордовом платье-рубашке и коричневом пальто из коллекции люксового бренда Alexander McQueen. Кроме того, она примерила остроносые туфли Gianvito Rossi и взяла с собой клатч Emmy London Natasha.

Также репортеры обратили внимание на серьги в виде папоротника от Catherine Zoraidа, стоимость которых составляет 220 долларов (21 тысячу рублей). По словам представителей бренда, данное растение — это символ выносливости, стойкости и новых начинаний. Они уточнили, что выполненные из серебра с 18-каратным позолотой украшения являются неотъемлемой частью гардероба знаменитости.

В августе сообщалось, что Кейт Миддлтон записала видео вместе с супругом принцем Уильямом и привлекла внимание фанатов одной деталью в образе.

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      Мария Винар
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