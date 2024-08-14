Одна деталь в образе больной раком Кейт Миддлтон привлекла внимание фанатов

Новое кольцо больной раком Кейт Миддлтон на видео привлекло внимание фанатов

Принцесса Уэльская Кэтрин записала видео вместе с супругом принцем Уильямом и привлекла внимание фанатов одной деталью в образе. Об этом сообщает Page Six.

Больная раком Кейт Миддлтон записала обращение к участвовавшим в Олимпийских играх британским спортсменам. Знаменитость предстала перед камерой в полосатой кофте, а ее муж — в голубом поло бренда Adidas в тон наряду жены.

При этом поклонники обратили внимание на новое украшение Миддлтон: вместо обручального кольца с сапфиром и бриллиантом она надела новое. Пользователи сети рассмотрели на безымянном пальце монаршей особы «кольцо вечности» из розового золота с бриллиантами. Известно, что данное кольцо обычно супруг дарит жене на особенную годовщину.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике несколько месяцев с декабря 2023 года. Сначала ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Но уже к марту затянувшееся молчание принцессы породило различные теории заговора. Одни утверждали, что у нее серьезное заболевание, другие — что она узнала о любовнице мужа и потребовала развода. Чтобы опровергнуть слухи, Кейт Миддлтон пришлось признаться, что у нее рак. После этого она поблагодарила поклонников за поддержку и попросила уважать ее частную жизнь и не докучать ей.