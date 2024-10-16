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18:54, 16 октября 2024Ценности

47-летняя солистка группы «Винтаж» станцевала на камеру в откровенном образе

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева станцевала на камеру в боди и легинсах

Фото: @dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 47-летняя исполнительница предстала в черных легинсах, приспущенных на талии, и боди на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом наряд имел вырезы в области бедер.

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В качестве обуви звезда выбрала ботинки на грубой подошве. На видео Плетнева вместе с преподавателем исполнила танцевальные движения, держа в руках микрофон.

В июле солистка группы «Винтаж» раскрыла секрет стройности после трех родов. Исполнительница рассказала, что ради сохранения фигуры регулярно занимается спортом — в частности, настольным теннисом.

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      Карина Черных
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