47-летняя солистка группы «Винтаж» станцевала на камеру в откровенном образе

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева станцевала на камеру в боди и легинсах

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 47-летняя исполнительница предстала в черных легинсах, приспущенных на талии, и боди на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом наряд имел вырезы в области бедер.

В качестве обуви звезда выбрала ботинки на грубой подошве. На видео Плетнева вместе с преподавателем исполнила танцевальные движения, держа в руках микрофон.

В июле солистка группы «Винтаж» раскрыла секрет стройности после трех родов. Исполнительница рассказала, что ради сохранения фигуры регулярно занимается спортом — в частности, настольным теннисом.