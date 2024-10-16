Армия России установила контроль над Невским в ЛНР

Армия России заняла населенный пункт Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад». Достичь успеха позволили активные наступательные действия российских бойцов, подчеркнули в военном ведомстве.

Невское расположено на границе ЛНР с Донецкой народной республики (ДНР). По данным из открытых источников, по состоянию на 2022-й год в селе проживало 153 человека.

В начале октября Минобороны отчиталось об установлении контроля над Угледаром в ДНР. Этот город был важным узлом украинской обороны, бои за него продолжались более двух лет.