В здоровом мозге обнаружили бактерии

Science Advances: в здоровом мозге рыб обнаружили бактерии

Исследователи Университета Нью-Мексико обнаружили бактерии в здоровом мозге лососевых рыб. Это открытие, результаты которого опубликованы в Science Advances, может дать важные данные для дальнейшего изучения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний у людей.

Команда ученых, которая специализируется на изучении иммунных систем слизистой оболочки позвоночных, проводила исследования на радужной форели. Было проанализировано взаимодействие между нервной и иммунной системами, и оказалось, что даже у здоровых рыб в мозге присутствуют бактерии. Это противоречит общепринятому мнению, что микробы могут проникать в организм только при наличии заболеваний.

Скопление бактерий в мозге рыб имеет плотность, сравнимую с бактериальной нагрузкой в селезенке. Более 50 процентов бактериального разнообразия в мозге происходит из бактериальных сообществ кишечника и крови, которая транспортирует микробы в нервную систему. Наибольшая плотность бактерий была найдена не в обонятельной луковице, как ожидалось, а в других областях мозга, что указывает на регулярное пополнение бактериальных сообществ через кровоток.

Для подтверждения своих выводов команда также взяла образцы мозга у других видов лососевых из разных регионов, включая чавычу и атлантического лосося. Во всех случаях в центральной нервной системе были обнаружены бактерии.

Исследование подтверждает, что бактерии естественным образом присутствуют в мозге рыб, не вызывая патологий, что ставит важные вопросы о связи микробиомов и нейродегенеративных процессов у позвоночных. Ученые надеются, что их работа поможет разобраться в механизмах, с помощью которых микробы взаимодействуют с нервной системой, и окажет влияние на дальнейшие исследования болезни Альцгеймера.