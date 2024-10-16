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08:51, 16 октября 2024Мир

Британия отказалась признавать КСИР террористической группировкой

Politico: Великобритания отказалась признать КСИР террористической группировкой

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Правительство Великобритании намерено игнорировать призывы объявить элитное иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической группировкой из-за опасений разрыва дипломатических отношений между Лондоном и Тегераном. Об этом сообщает Politico.

По информации правительственных источников, министр внутренних дел Британии Иветт Купер отказался признать КСИР террористической организацией, несмотря на то, что правящая Лейбористская партия призывала к этому ранее. «Министры-лейбористы теперь не поддерживают запрет формирования из-за опасений, что это приведет к взаимной высылке дипломатов из Тегерана и Лондона. КСИР уже находится под санкциями правительства Великобритании, объявление его террористической организацией стало бы важным — но в значительной степени символическим — шагом, на который пошли немногие страны», — говорится в материале.

По словам одного высокопоставленного представителя Министерства иностранных дел, КСИР не является террористом, поэтому, как и в случае с Россией, Лондону «лучше наказать их за то, кем они являются, вместо того, чтобы притворяться, что они не являются тем, кем они являются». «В то время, когда Иран представляет такую опасность для мира, я хочу иметь посольство в Тегеране», — заключил он.

Ранее командующий КСИР, бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике вопреки сообщениям о его ликвидации. Он принял участие в церемонии возвращения в Иран тела генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана.

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      Виктория Кондратьева
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