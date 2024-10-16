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08:25, 16 октября 2024Мир

Мишустин заявил о росте сотрудничества России и Китая

Мишустин: сотрудничество РФ и Китая усиливается, несмотря на внешнее давление

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, запускают совместные инвестиционные проекты, заявил российский премьер Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном он отметил, что Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество. «Мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты», — указал глава правительства.

По его словам, партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер: оно включило нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли. Кроме того, страны наращивают грузоперевозки, а также создают новые международные транспортные коридоры. Он добавил, что особое внимание уделяется укреплению продовольственной безопасности России и Китая.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай продолжают активное и эффективное сотрудничество как в региональных, так и в международных вопросах.

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      Марина Совина
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