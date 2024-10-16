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07:44, 16 октября 2024Экономика

Дан прогноз о ключевой ставке до конца 2024 года

АБР: до конца 2024 года ставка останется на уровне 19 процентов

Фото: Unsplash

В настоящее время нет оснований полагать, что Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Об этом заявил глава ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков. Его цитируют «Известия».

Козлачков обратил внимание на то, что объемы кредитования физических лиц возвращаются к уровню I квартала. Поэтому можно прогнозировать, что до конца этого года ключевая ставка, вероятнее всего, будет сохранена на отметке в 19 процентов.

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Эксперт также предположил, добьется ли Банк России четырехпроцентной инфляции. Козлачков полагает, если не случится крупных внешних шоков, то уже в 2024 году показатель будет замедляться. Целевого уровня она может достичь к 2026 году.

Ранее аналитики Центрального банка констатировали, что для возвращения инфляции к четырем процентам нужно еще раз повысить ключевую ставку или долгое время сохранять ее на высоком уровне.

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