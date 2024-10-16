Трамп заявил о симпатиях Байдена к нему

Трамп: демократы украли у Байдена шанс на переизбрание, как конфету у ребенка

Демократы отобрали у американского президента Джо Байдена возможность участвовать в выборах в ноябре, как конфету у ребенка, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Байден злится из-за того, что упустил шанс на переизбрание. «Я не поклонник Байдена, да и кто может быть [его поклонником], но у него украли выборы. Их отобрали у него, как конфету у ребенка», — добавил Трамп.

По его мнению, после отказа от участия в выборах главы США Байден якобы испытывает к нему больше симпатий, чем к вице-президенту Камале Харрис.

В августе действующий вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.